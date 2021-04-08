تولر:أنفقنا 480 مليون دولار على المناطق المتضررة في العراق خلال الثلاثة أشهر الماضية

تولر:أنفقنا 480 مليون دولار على المناطق المتضررة في العراق خلال الثلاثة أشهر الماضية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، الخميس (8 نيسان 2021)، “المهمة الأساسية” للتواجد العسكري الأميركي في العراق، في حين اعتبر تزامن الحوارين مع العراق وإيران “صدفة“.وقال تولر عبر طاولة مستديرة مع صحفيين، إن “الحوار الاستراتيجي أمس كان تعبيراً عن قوة العلاقة بين بغداد وواشنطن”، مشيراً إلى أن “المهمة الأساسية لتواجدنا العسكري هي هزيمة داعش“.وأضاف تولر، أن “الحوار مع العراق تركز على مصلحته، وتزامنه مع الحوار مع إيران صدفة“.وتابع تولر، “اتفقنا مع العراق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتحديد الأولويات”، ماضياً إلى القول إن “حمايتنا هي مسؤولية الحكومة العراقية“.وفي سياق منفصل، قال السفير الأميركي في العراق إن بلاده “أنفقت هذا العام 480 مليون دولار على المناطق المتضررة”.

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