تولر:الهجمات الصاروخية على سفارتنا وقوات التحالف تقويض للسيادة العراقية

تولر:الهجمات الصاروخية على سفارتنا وقوات التحالف تقويض للسيادة العراقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، الخميس (17 أيلول 2020)، على استهداف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، فيما اعتبره ’’ تقويضاً’’ لسلطة الدولة.وقال تولر في تصريحات صحفية، إن “الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد وقوات التحالف الدولي تهدف لتقويض سيادة العراق”.وأضاف، أن “حكومة بلاده تبحث مع نظيرتها العراقية ضمان ردع منفذي الهجمات الصاروخية ضد سفارة واشنطن في بغداد والمعسكرات التي تستضيف قوات التحالف الدولي”.وأكد السفير الأمريكي، أن “الحكومة الأمريكية لا تسعى لوجود دائم في العراق”، مبيناً ان “تنظيم داعش مايزال يشكل تهديداً أمنياً للكثير من المناطق العراقية”.وتابع أن “الإدارة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية استخباراتياً”، لافتاً إلى أن ” إيران لا زالت تتدخل في العراق، مع أجندات خارجية لإضعاف العراق”، حسب تعبيره”.وشدد تولر على “دعم تصريحات المرجع الديني على السيستاني الأخيرة”، مبيناً ان “بلاده تدعم الحكومة في محاربة الفساد وإجراء انتخابات نزيهة وعودة النازحين إلى ديارهم”.وأشار إلى أن “هناك جهات سياسية وطائفية تعمل على تقويض القطاع الاقتصادي الخاص في العراق”.

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