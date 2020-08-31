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بالوثيقة ..الكاظمي يعين بدر الجبوري المتهم بالفساد في هيئة اجتثاث البعث
لاهور:حرب حزب بارزاني على بيشمركة حزبنا عام 1996 وصمة عار لن تنسى
نائب:حكومة الكاظمي لم تباشر بخطوات حقيقية لإجراء الانتخابات المبكرة
تولر:بلادي تعمل على تقوية الحكومة العراقية لتكون ذات سيادة وبناء اقتصاد وقطاع خاص قوي
سر خطير خلف سبب تأسيس الفرس للمرجعية في العراق !
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أوبراين:من المرجح أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
مجلس الأمن الدولي يمدد قوات «يونيفيل» في لبنان لغاية 13/8/2021
الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه
ماكرون يضع خارطة طريق لإصلاح الوضع اللبناني
روحاني:إيران تنتصر على أمريكا في مجلس الأمن الدولي
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تولر:بلادي تعمل على تقوية الحكومة العراقية لتكون ذات سيادة وبناء اقتصاد وقطاع خاص قوي
وزارة النفط:مشروع الأنبوب النفطي العراقي للعقبة سيُطرح “للتنافس بين الشركات”
وفد كردي في بغداد لتخصيص التمويل المالي في موازنة 2021
غرفة التجارة الإيرانية العراقية:2.402 مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (5) أشهر
المالية النيابية:معوقات تمنع ولادة سوق مشتركة بين العراق وسوريا والأردن
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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- متابعات خاصة
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
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