تولر:هناك تقدم في حل الخلافات بين بغداد وأربيل

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني، امس الأربعاء، عن تقديمه خيارات عديدة لحل الخلافات مع العاصمة بغداد شريطة تطابقها مع الدستور.وذكر بيان لمكتب بارزاني في بيان ، ان “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل في مكتبه بأربيل، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر”.وأشار تولر الى ان “الولايات المتحدة الأمريكية دعمت التقارب والحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، مضيفا “نشعر بأن هناك تقدماً في عملية المفاوضات”.من جانبه أوضح بارزاني الى أن “المفاوضات مستمرة، وعلى مستويات مختلفة”، قائلاً: “قدمنا خيارات عديدة من حل الخلافات، على أن يكون الدستور هو الفيصل فيها”.