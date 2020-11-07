تونبري تنتقم من ترامب.. وترد على “تغريدية ديسمبر”

وردت

(17 عاما) على تغريدة لترامب، الخميس، قال فيها: “أوقفوا العد!”، مع اشتعال المنافسة في

الأميركي.

وقالت الناشطة الشابة في ردها: “يا للسخف. يتعين على دونالد العمل لحل مشكلة كظم الغيظ لديه، ثم يذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدأ يا دونالد، اهدأ!”،

ونال منشور تونبري الإعجاب 1.2 مليون مرة إلى الآن وأعيد نشره 266 ألف مرة.

وفي ديسمبر وبعد أن اختارت

تونبري شخصية العام، كتب

على تويتر ساخرا من الفتاة بسبب مناشداتها الحماسية للحكومات أن تعمل للحد من الاحتباس الحراري.

وقال ترامب آنذاك معلقا على شخص قدم التهنئة لتونبري على اللقب: “يا للسخف. يتعين على غريتا العمل لحل مشكلة كظم الغيظ لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدئي يا غريتا، اهدئي!”.

وفي ذلك الوقت، ردت تونبري بتحديث سيرتها الذاتية على تويتر إلى “

تعمل لحل مشكلة كظم الغيظ لديها.. وهي حاليا هادئة وتشاهد فيلما قديما جيدا مع صديق”.

وفي ظل تضاؤل فرص فوزه بفترة رئاسية أخرى مع استمرار فرز المزيد من الأصوات في حفنة من الولايات الحاسمة، شن الرئيس الأميركي هجوما غير معهود على النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة من البيت الأبيض، الخميس، زاعما دون دليل أن الانتخابات “تُسرق” منه. المصدر، سكاي نيوز.