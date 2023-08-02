تونس..الحشاني رئيسا جديداً للحكومة

تونس..الحشاني رئيسا جديداً للحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم، إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وعين أحمد الحشاني خلفا لها.وأنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهمّات رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعيّن سعيد على الفور أحمد الحشاني رئيسا للحكومة خلفا لبودن.وكان حشاني يعمل في البنك المركزي التونسي ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّسا، حسبما قال في صفحته بموقع فيسبوك.قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.وأدى الحشاني اليمين الدستورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أمام الرئيس سعيد في قصر قرطاج.وأشار الرئيس التونسي عقب أداء اليمين إلى أن هناك “تحديات كبيرة لابد أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي داخل المجتمع”.وتابع: “سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود أبدا إلى الوراء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *