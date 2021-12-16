تونس تتأهل لنهائي كأس العرب

تونس تتأهل لنهائي كأس العرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغ منتخب تونس، نهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه 1-0 على شقيقه المصري، مساء امس الأربعاء، في نصف النهائي.وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع عمرو السولية لاعب الفراعنة، بالخطأ في مرماه، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.وسيلعت الفريق التونسي مع نظيره الجزائري على نهائي البطولة.

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