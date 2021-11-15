تونس..دعوات لانتخابات مبكرة

تونس..دعوات لانتخابات مبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين،  إلى التعجيل بوضع قانون انتخابي جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.وقال الطبوبي في حديث صحافي ، ”لابد في أقرب وقت يكون هناك توافق حقيقي على مخرجات ومراجعة القانون الانتخابي والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة”.أوضح أن “القانون الانتخابي يجب أن يفرز كتلة تستطيع أن تتحمل أعباء الحكم في المستقبل وتتحمل مسؤوليتها”. وأكد نور الدين الطبوبي أنه “لا يمكن أن تقع فوضى في بلاده، لأنه مهما وصلت ذروة الاختلافات بين الشعب فإن هناك حدود لا يمكن تجاوزها”.وعن مكالمته الهاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، قال إنه “لا ينبغي توظيف المكالمة وتحميلها أكثر مما تحتمل”. وأوضح أنه “هو من طلب مهاتفة رئيس الدولة لمناقشة العديد من الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والوضع الراهن في البلاد”. 

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