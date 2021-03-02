تيار البطة الصدري يدعو المنشقين للعودة إلى صفوفه

تيار البطة الصدري يدعو المنشقين للعودة إلى صفوفه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون , الثلاثاء , عن نية التيار الصدري لتأسيس مشروع عراقي عربي إسلامي شامل, داعيا كافة القوى السياسية المنشقة عن التيار للعودة الى الى التيار والالتحاق به لتشكيل الكتلة الأكبر.وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح صحفي , ان ” التيار الصدري ادرك بان الوقوف بوجه التكتلات الدولية الكبيرة يتطلب الذهاب الى تأسيس مشروع كبير عراقي عربي إسلامي”.وأضاف ان ” الخطوة الأولى للمشروع ستنطلق عراقيا وذلك بدعوة كافة القوى المنشقة عن التيار الصدري والمؤمنة بتوجه “حجة الاسلام والمسلمين” مقتدى الى الالتحاق والتوحد بتيار صدري واحد”.وأوضح المسعودي أن “الدعوة للالتحاق هي من اجل تشكيل الكتلة الأكبر وتحقيق ما لايقل عن 120 مقعد لتاسيس حكومة وبرلمان قويان وضمان حفظ وضمان الحقوق والتوازنات للمكونات الأخرى ” .وأشار الى ان ” المشروع يختلف تماما عما طرحه رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم من حيث البرنامج والمنهج السياسي ومشروعنا السياسي يتلخص بمنهج وبرنامج شمولي ” .

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