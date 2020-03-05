تيار الحكمة:أغلب الكتل السياسية غير جدية بالانتخابات المبكرة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد صلاح العرباوي، مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس (5 آذار 2020)، أن الكتل السياسية الكبيرة تخشى التراجع انتخابياً، إذا ما أجريت الانتخابات المبكرة قريباً.

وقال العرباوي في حديث صحفي، إن “دعوات حل مجلس النواب العراقي صحيحة، ولكن قد تكون غير جدية خصوصاً ان هناك كتلاً سياسية كبيرة تخشى التراجع انتخابياً”.

وبشأن قدرة الكتل السياسية على اختيار رئيس وزراء جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية الـ (15) يوماً، أضاف العرباوي: “لا اعتقد ان الكتل السياسية تكترث كثيراً للمدد الدستورية، ولذلك هي تجتهد في اختراقها بشكل وبآخر”.