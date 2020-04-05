تيار الحكمة: 170 نائبا سيصوتون للزرفي

تيار الحكمة: 170 نائبا سيصوتون للزرفي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- صرح النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، يوم الأحد، بامتلاك رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي 170‪  صوتا نيابيا وهو ما يأهله لنيل ثقة البرلمان.وقال البديريفي حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف سيرسل خلال الساعات المقبلة كتابا إلى مجلس النواب بشأن تحديد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة”.وأضاف أن “الزرفي يمتلك ما يقارب 170‪ نائبا من كتل سياسية مختلفة”، منوها إلى أن “البرلمان سيمنح الثقة للزرفي في حال انعقاد الجلسة بوقتها المحدد”.وكان الزرفي قد قدم، أمس السبت، برنامجه الحكومي إلى البرلمان مصحوبا بطلب لتحديدة جلسة منح الثقة لتشكيلته الوزارية التي قالت إنها اكتملت.ويواجه الزرفي معارضة من قوى شيعية بارزة وعلى رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *