تيار الحكمة:((أمتار)) وائتلاف العبادي يلتحق إلى المعارضة البرلمانية

تيار الحكمة:((أمتار)) وائتلاف العبادي يلتحق إلى المعارضة البرلمانية
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تيار الحكمة المعارض، الثلاثاء، أن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي على وشك الانضمام للمعارضة، فيما أكد ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص المعارضة سيعزز من دور كتل المعارضة النيابية.وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح  صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بسماح النواب بالانتقال من كتلة الى اخرى قرار صائب حيث يمنح الحرية للنائب للتخلص من سطوة الاحزاب الكبيرة المتسلطة على التحالفات الرئيسية”.واضاف البخاتي، أن “القرار بدوره سيعزز اعداد المعارضة النيابية داخل مجلس النواب التي سينضم اليها نواب مستقلين”، مبينا أن “ ائتلاف النصر بات وشيكا باعلان الرسمي للانظمام للمعارضة”.وتوقع البخاتي “ذهاب بعض الائتلافات خاصة الصغيرة في المحور العربي الى المعارضة خلال الفصل التشريعي المقبل”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *