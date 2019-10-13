تيار الحكمة:إصلاحات الحكومة ” ترقيعية”

تيار الحكمة:إصلاحات الحكومة ” ترقيعية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت كتلة الحكمة المعارضة، الأحد، أن الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية “وقتية” ولا تعالج أصل المشكلة.وقال النائب عن الكتلة، فرات التميمي في حديث صحفي، إن “الحكومة في حال بقيت في إطار إجراءاتها الحالية لن تتمكن من استيعاب الاحتجاجات”.وأضاف أن “ما تم طرحه من إصلاحات، وكذلك تعديلات صوت على بعضها مجلس النواب إنما هي حلول وقتية ولا تعالج أصل المشكلة، وهي فرص العمل ومكافحة الفساد التي خرج من أجلها المتظاهرون، والتي لم تجد الحكومة لها حلولاً واقعية”.

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