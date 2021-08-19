تيار الحكمة:الأحزاب المقاطعة للانتخابات ستعود للمشاركة

تيار الحكمة:الأحزاب المقاطعة للانتخابات ستعود للمشاركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم موحان البخاتي , الخميس , ان اللجنة المكلفة من قبل اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية ورؤساء الأحزاب تسير بخطى متقدمة من خلال وضع خطة للتنسيق بين المنسحبين لاجل اقناعهم بالعدول عن قرار انسحابهم من الانتخابات المبكرة , مرجحا نجاح مهمة اللجنة في الأيام القادمة .وقال البخاتي  في حديث صحفي : ان ” اللجنة المكلفة من قبل اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية ورؤساء الأحزاب تسير بخطى متقدمة من خلال وضع خطة للتنسيق بين المنسحبين لاجل اقناعهم بالعدول عن قرار انسحابهم من الانتخابات المبكرة” , مشيرا الى ان “تيار الحكمة هو احد المكلفين بتلك المهمة ” .وأضاف ان ” اللجنة تجري حاليا اجتماعات تمهيدية لاجل اقناع المنسحبين وكذلك التنسيق مع الجانب الحكومي لاجل الإيفاء بوعوده بتحقيق الأجواء الأمنية التي تكفل ضمان عملية الاقتراع وذلك لاجل إنجاح المساعي التي تقوم بها “.وأشار البخاتي الى انه ” مازال امام اللجنة الوقت الكافي لاجراء المبحاثات مع القوى السياسية المنسحبة”، مرجحا أن “تخرج المساعي بنتائج إيجابية خلال الايام المقبلة” .

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