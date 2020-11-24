تيار الحكمة:الأغلبية الشيعية ستشكل الحكومة القادمة وليس التيار الصدري

تيار الحكمة:الأغلبية الشيعية ستشكل الحكومة القادمة وليس التيار الصدري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن الخلاطي، الثلاثاء، عن وجود توجه سياسي لتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات بتحالف وطني شامل، مبينا ان القوى السياسية اخفقت في استمرار التحالفات السياسية.وقال خلاطي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن شكل الحكومة ما بعد الانتخابات المبكرة والتحالفات سابق لاوانه الا ان اغلب القوى السياسية متجهة نحو تحالف وطني واسع لتشكيل الحكومة المقبلة وليس التيار الصدري لوحده كما يدعي”،واضاف ان “القوى السياسية كافة ادركت مدى فشلها في تشكيل حكومة توافقية خلال الـ 18 عاما السابق وعليها رسم خارطة سياسية جديدة ما بعد الانتخابات”.واشار خلاطي الى ان “التحالف الجديد سيكون ممثلا عن القوى السياسية المتبنية لدعم الحكومة في البرلمان وهي من تمثل الاغلبية فيما ستكون القوى المعارضة هي صاحبة صلاحيات الرقابة والمتابعة والاستجوابات للحكومة طوال الدورة النيابية”، مبينا أن “تلك الخطوات هي الحل الامثل لازمة العراقية السياسية المزمنة”.

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