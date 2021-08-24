تيار الحكمة:الانتخابات ستجري في موعدها المبكر دون النظر إلى القوى المقاطعة

تيار الحكمة:الانتخابات ستجري في موعدها المبكر دون النظر إلى القوى المقاطعة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن تيار الحكمة، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب خلال اليومين المقبلة للقوى السياسية لحسم موعد اجراء الانتخابات المبكرة، متوقعا صدور قرارات صادمة لبعض القوى المقاطعة للانتخابات.وقال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي في حديث صحفي، ان “القوى السياسية اتفقت على عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموعد الأخير لأجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر”.وأضاف ان “الاجتماع ستصدر عنه قرارات مهمة مصيرية وحاسمة بشأن الانتخابات”، متوقعا “صدور قرارات صادمة للقوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات”.ولفت الى ان “القرارات في الاجتماع ستصدر بالأغلبية”، مبينا ان “الحوارات مستمرة مع القوى المقاطعة للعدول عن قراراتها”.

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