تيار الحكمة:التيار والإطار سيشكلان الكتلة الأكبر

تيار الحكمة:التيار والإطار سيشكلان الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تيار الحكمة الوطني ، الخميس، عن وجود مفاجئة مرتقبة خلال المباحثات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، مبينا ان تيار الحكمة سيكون خارج الحكومة حتى اذا اتفق الاطار مع التيار.وقال عضو الهيئة العامة للتيار علي الجوراني في حوار متلفز ، ان “وجود زعيم التيار الصدري في بغداد يدل على جدية المباحثات مع الاطار التنسيقي”.واضاف ان “السيناريو الاقرب ذهاب جزء من الاطار في تشكيل الحكومة”، مشيرا الى أن “الاطار سيذهب الى تشكيل الكتلة الاكبر ويدخل جزء منه في تشكيل الحكومة”.ولفت الجوراني الى ان ” تيار الحكمة سيكون خارج الحكومة حتى اذا اتفق الاطار مع التيار وستكون هناك مفاجئة في المباحثات بين الاطار والتيار”. 

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