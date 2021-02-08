تيار الحكمة:الحوارات السياسية مستمرة في تشكيل التحالفات الانتخابية

تيار الحكمة:الحوارات السياسية مستمرة في تشكيل التحالفات الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في التيار الحكمة علي الجوراني، الاثنين (8 شباط 2021)، ان حوارات القوى السياسية بشأن تشكيل التحالفات الانتخابية مازالت مستمرة.وقال الجوراني، في حديث صحفي، ان “القوى السياسية مازالت مستمرة في حوارات ومفاوضات تشكيل التحالفات الانتخابية، كما هناك قوى تريد خوض الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد، وتشكل تحالفات ما بعد الانتخابات، وهذه الحوارات لم تحسم بعد”.وبين ان “هناك تحالفات انتخابية سوف تشكل خصوصاً ان تيار الحكمة يسعى الى تشكيل تحالف عابر للطائفية، يضم قوى سياسية بارزة ومؤثرة شيعية وسنية وكردية”.وأشار القيادي بالحكمة، إلى أنه “ربما يكون الاعلان عن هكذا تحالف قبل موعد اغلاق التحالفات بشكل رسمي من قبل مفوضية الانتخابات”.

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