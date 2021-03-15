تيار الحكمة:الخلاف ما زال قائما حول قانون المحكمة الاتحادية

تيار الحكمة:الخلاف ما زال قائما حول قانون المحكمة الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي , الاثنين , تأجيل التصويت بالكامل على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى جلسة الغد لغرض استكمال التوافق الخاص بالأقليات , مشيرا الى ان تأجيل بدء جلسة اليوم بسبب اجتماع لرؤساء الكتل السياسية مع الأقليات لحسم استحقاقهم وسبب اخر يخص الية التصويت داخل المحكمة الاتحادية .وقال البخاتي في تصريح  صحفي , ان ” سبب تأجيل جلسة اليوم ساعة عن موعدها وذلك لدخول رؤساء الكتل السياسية وهيئة الرئاسة مع اللجنة القانونية في اجتماع لحسم الجدل بشان تمثيل الأقليات ” .وأضاف ان ” ممثلي الأقليات مازالو مصرين على ان يكون لهم قاض ممثلا عنهم ضمن قضاة المحكمة الاتحادية , فضلا عن عدم وجود اتفاق بشان الية التصويت داخل المحكمة الاتحادية لكون الأحزاب الكردستانية مازالت ان يكون التصويت بالاجماع وليس بالأغلبية” , مرجحا ” عدم التوصل الى اتفاق اليوم وسيؤجل التصويت الى جلسة الغد لمنح وقت اكبر للتوصل الى الاتفاق ” .

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