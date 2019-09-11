تيار الحكمة:بديل عبد المهدي “شخصية مستقلة”

تيار الحكمة:بديل عبد المهدي “شخصية مستقلة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض، جاسم خماط، ( الاربعاء 11 ايلول 2019)، عن طرح شخصيات بديلة لعادل عبد المهدي لتولي رئاسة الوزراء في حال استمراره بالاخفاق في ادارة الحكومة حسب تعبيره.وقال خماط في حديث صحفي، إن “هنالك حراكا سنيا وشيعيا لتغيير عبدالمهدي، في حال استمرت حكومته بالاخفاق في عملها على حساب الوطن والجماهير التي تنتظر الكثير من الاصلاحات على مختلف المستويات”.وأضاف أن “حديث الكتل السياسية خلف الكواليس يتركز على اختيار شخصية سياسية مستقلة بدلا عن عبد المهدي في حال تمت عملية سحب الثقة عن حكومته “، لافتا إلى أن “موعد الاقالة لم يتم تحديده حتى الان”.وتابع خماط أن “الحكمة والكتل السياسية الاخرى توصلت إلى نتائج ايجابية بشأن الحلول السريعة والعاجلة التي ستتبع إقالة عبدالمهدي”.وكان النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، كشف الاثنين 9 ايلول 2019، عن  وجود تحرك لأعلان خارطة تحالفات جديدة في حال الذهاب نحو تغيير حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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