تيار الحكمة:بعض الوزارات فتحت أبواب التعيينات دون النظر إلى العجز في موازنة 2020

تيار الحكمة:بعض الوزارات فتحت أبواب التعيينات دون النظر إلى العجز في موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تيار الحكمة، عباس سروط، السبت (08 شباط 2020)، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020، لم يصل الى مجلس النواب حتى الان، مبيناً أن بعض الوزارات فتحت باب التعيين رغم العجز الموجود بالموازنة.وقال سروط في حديث صحفي: إن “عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان وقراءته وتمريره، سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في البلاد”.وأضاف، أن “عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين مرتبط بتمرير مشروع قانون موازنة 2020″، مؤكداً ان “المشروع لم يصل الى مجلس النواب حتى الان”.واشار الى ان “بعض الوزارات فتحت ابواب التعيينات دون النظر الى العجز الموجود في الموازنة”، متسائلا “كيف سيتم تغطية تلك التعينات ماليا؟”.وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، قد حذر، ‏الخميس (30 كانون الثاني 2020)، من استمرار تأخر اقرار الموازنة، مبينا أن ذلك سيكبد البلاد ‏خسائر كبيرة‎.‎وقال صالح في تصريح صحفي، إن “عدم اقرار الموازنة يعني تعطيل استثمار اي مشاريع جديدة ‏والاعتماد بالصرف على النفقات الجارية”، لافتاً إلى أن “اي توسع في الانفاق الحكومي ‏لأغراض التنمية والتقدم الاقتصادي فيه تقييد وتعطيل كما ان تأخير الموازنة يقيد الخطة المالية ‏وكل الاهداف التي من المفترض تحقيقها”.‏وأضاف، أن “الموازنة تشكل نحو 45 من الناتج المحلي الاجمالي، وان عدم اقرارها سيكبد البلاد ‏خسائر كبيرة”. ‏

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