تيار الحكمة:بلاسخارت تلتقي رؤساء الكتل النيابية لشرح “خطتها” حول احتواء التظاهرات

تيار الحكمة:بلاسخارت تلتقي رؤساء الكتل النيابية لشرح “خطتها” حول احتواء التظاهرات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي, الثلاثاء , عن اجتماع ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت برؤساء الكتل النيابية, مبينة ان الاجتماع سيتضمن شرح مفصل للقاء بلاسخارت بالمرجع الديني علي السيستاني في النجف.وقال البخاتي في تصريح  صحفي، إن “ممثلة الامين العام للامم المتحدة في بغداد ستعقد، اليوم، اجتماعا مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية النيابية في مبنى مجلس النواب اليوم”.واضاف ان “الاجتماع سيتناول الاستماع الى بلاسخارات اضافة الى توضيح الاجراءات التصحيحية التي سيقوم بها البرلمان من اجل تنفيذ مطالب المتظاهرين”, مبينا ان “الاجتماع سيتضمن شرح مفصل للقاء بلاسخارت بالمرجع الديني الاعلى علي السيستاني في النجف”.وكان النائب عن تحالف البناء حسين عرب أكد في تصريح سابق ، أن البرلمان سيناقش ملف التظاهرات مع الامم المتحدة والطرق الكفيلة باجراء الحوار الوطني بحضور المتظاهرين من اجل تحقيق مطالبهم. 

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