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نائب:مبادرة النواب المستقلين لحل الإنسداد السياسي هي الأفضل
تحالف الفتح:مجاملة التيار الصدري لحزب بارزاني على حساب الدولة أمراً خطير
تيار الحكمة:حل البرلمان الخيار الأفضل لحل الإنسداد السياسي
العراق يلغي تأشيرة دخول الإيرانيين تنفيذاً لأمر خامئني
الأمن النيابية:الكاظمي يمنح أمولاً لحكومة البارزاني وهي متمردة على الدولة والدستور
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الأمن النيابية:الكاظمي يمنح أمولاً لحكومة البارزاني وهي متمردة على الدولة والدستور
نائب:المحكمة الاتحادية ستطعن بقانون الأمن الغذائي
مصدر برلماني: بأمر حاكم العراق ومدمر البلاد والعباد مقتدى..غداً التصويت على قانون الأمن الغذائي الفاسد
ائتلاف المالكي يدعو النواب إلى عدم التصويت على قانون الأمن الغذائي الفاسد
نائب يسأل حكام العراق الخونة..إلى متى يبقى مفتاح تشغيل الكهرباء وقطعها بيد إيران؟
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العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
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احتمالات المواجهة المسلحة بين التيار والإطار
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
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