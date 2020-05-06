تيار الحكمة:خلافات على وزارتي الخارجية والنفط

تيار الحكمة:خلافات على وزارتي الخارجية والنفط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الأربعاء (6 أيار 2020)، عن سبب عدم تسمية مرشحين لوزارتي الخارجية والنفط، وتقديمها الى البرلمان العراقي مع الكابينة الوزارية.وقال البديري في حديث صحفي، إن “هناك مشاكل وخلافات كثيرة على حقيبة الخارجية والنفط، حالت دون الاتفاق على تسمية مرشحين لهما وتقديمهما ضمن الكابينة الوزارية” التي ستقدم اليوم.وبين، أن “من ضمن تلك الخلافات، جعل الخارجية للمكون الكردي والمالية للمكون الشيعي، وتقديم الكثير من الشخصيات الجدلية لهذين الموقعين، قبل أن ترفض وتؤجل إلى وقت آخر، بعد منح الحكومة الجديدة الثقة”.

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