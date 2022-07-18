تيار الحكمة:رئاسة الحكومة بين ثلاثة أسماء

تيار الحكمة:رئاسة الحكومة بين ثلاثة أسماء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي، الاثنين، عن طرح ثلاثة اسماء للمنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة داخل الاطار التنسيقي، مبينا ان الساعات المقبلة ستشهد الاعلان عن اسم المرشح النهائي للمنصب.وقال العبودي في تصريح صحفي، إن “اسم رئيس الوزراء المقبل سيعلن بعد ساعات بحسب ما يجري من اجتماعات بين قادة الاطار التنسيقي”.واضاف انه” تم تحديد شخصية رئيس الوزراء وكافة نقاط البرنامج الحكومي حيث سيلتزم رئيس الحكومة بتنفيذ برنامجه بالساعات لا بالايام من اجل اعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية”.وأشار العبودي الى ان “ثلاثة اسماء تتنافس على المنصب وسيتم الاعلان عنها في وقت الاختيار الذي سيشارك فيه جميع القوى النيابية ضمن الاطار وخارجه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *