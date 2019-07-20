تيار الحكمة:سائرون والفتح وراء منح الامتيازات لإقليم كردستان على حساب باقي المحافظات

تيار الحكمة:سائرون والفتح وراء منح الامتيازات لإقليم كردستان على حساب باقي المحافظات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم تيار الحكمة، السبت، تحالفي سائرون والفتح والكتل السنية بالوقوف وراء منح الامتيازات لإقليم كردستان وعدم الإخلال بموازنتها رغم عدم تسليمها واردات النفط، عازيا الأمر الى وجود مصالح حزبية بشأن توزيع المناصب.وقال النائب عن الحكمة اسعد المرشدي في حديث صحفي، ان “المحافظات العراقية ظلمت من قبل الكتل السياسية على حساب إقليم كردستان ورفضت التصويت على اي فقرة تستقطع اموال صادرات النفط من موازنة الاقليم”.وأضاف ان “الامتيازات التي تحصل عليها كردستان على حساب المحافظات العراقية ليس من قبل شخص عبد المهدي وانما من قبل الكتل السياسية الداعمة له”، مشيرا الى ان “من بين تلك الكتل سائرون والفتح والكتل السنية”.وعزا المرشدي منح الكتل امتيازات للإقليم الى “وجود مصالح مع الكرد وتفاهمات حول توزيع الدرجات الخاصة”.

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