تيار الحكمة:عبد المهدي “ضعيف”

تيار الحكمة:عبد المهدي “ضعيف”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر تيار الحكمة الوطني، السبت، توجهه الى خيار المعارضة مع تحالفات سياسية اخرى بمحاولة فك اسر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من ضغوط بعض الكتل، مبينا ان ائتلافي دولة القانون والنصر وبعض القوى السنية ستنضم اليه في الذهاب للمعارضة.وقال القيادي بالتيار محمد اللكاش في تصريح  صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بات اسير كتلتين انفردتا بالقرار والمناصب الحكومية ما يستدعي إعلان معارضة وطنية قادرة على دعم عبد المهدي وفك اسره من الضغوط”.وأضاف اللكاش أن “خيار المعارضة سيكون وطنيا لا سلبيا وسيتوجه الى دعم الحكومة وليس لإسقاطها كما تشير بعض وسائل الاعلام”.وأوضح ان “ائتلافي النصر ودولة القانون والقوى السنية وبعض الجهات السياسية الاخرى ستنضم الى الحكمة في توجه المعارضة لتشكيل جبهة قادرة على مواجهة اي ضغوط على رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة”.

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