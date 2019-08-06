تيار الحكمة:عبد المهدي لايزال يكذب على الشعب

تيار الحكمة:عبد المهدي لايزال يكذب على الشعب
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 بغداد/شبكة  أخبار العراق- رأى القيادي في تيار الحكمة محمد حسام، الثلاثاء، أن التقرير الحكومي مجرد ارقام وكلام ليس فيه أي واقعية، مشيرا الى ان تياره سيقوم بخطوات عملية في مجلس النواب لمحاسبة الحكومة.وقال حسام في تصريح  صحفي، إن “ما ورد في تقرير الحكومة مجرد أرقام وكلام غير واقعي، وفي أحيان كثيرة خلط بين الإنجاز الحقيقي ومجرد التوقيع على عقد أو مشروع على الورق”.واضاف ان “التيار يعتزم اتخاذ خطوات لاحقة بعد صدور تقريره المتقاطع مع تقرير الحكومة”، مبينا ان “تيار الحكمة غير قادر في هذه المرحلة على محاسبة الحكومة بشكل جدي لأنه لا يملك سوى 20 مقعداً نيابياً والمزاج العام في البرلمان غير متعاون ومتضامن مع الحكومة”.يشار الى ان التقرير الحكومي الذي اصدره مجلس الوزراء لبيان مانفذه من البرنامج الوزاري خلال الستة اشهر الاولى واجه عدة انتقادات من قبل الكتل السياسية قبل عرضه على البرلمان. 

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