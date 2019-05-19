تيار الحكمة:عبد المهدي يسعى لإنهاء الأزمة بين طهران وواشنطن

تيار الحكمة:عبد المهدي يسعى لإنهاء الأزمة بين طهران وواشنطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق تيار الحكمة الوطني ، الاحد 19 ايار 2019، على الجولة الخليجية المرتقبة التي يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجرائها اعتباراً من الاثنين ويزور خلالها كلا من قطر والكويت فيما اشار الى ان العراق يلعب الوسيط لمنع وقع الحرب الأمريكية – الايرانية.وقال النائب عن التيار حسن فدعم في حديث  صحفي، ان ” لدى العراق ودول خليجية بينها الكويت هواجس من ما الت اليه الامور في المنطقة نتيجة الصراع الايراني – الاميركي ، والجانب الكويتي قريب من وجهة نظر العراق بهذا الجانب”.واضاف ان “العراق لعب دور الوساطة، وهو مازال يتواصل مع الجهات الأمريكية والايرانية، من اجل تقريب وجهات النظر، ومن الضروري التواصل مع الجيران بهذا الجانب”.وأضاف فدعم ان “العراق قادر على تأثير في القرار الامريكي القرار الايراني، وان يكون عنصر للتهدئة واحتضان أي لقاء ممكن لمنع  حرب، قد تكون لها نتائج كارثية على العراق والمنطقة بصورة عامة”.

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