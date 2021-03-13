تيار الحكمة:لايزال الوقت مبكراً للإعلان عن التحالفات السياسية

تيار الحكمة:لايزال الوقت مبكراً للإعلان عن التحالفات السياسية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، السبت، استمرار الحوارات بين القوى السياسية بشأن تشكيل التحالفات الانتخابات.وقال الطفيلي، في حديث صحفي، ان “حوارات القوى السياسية بشأن تشكيل التحالفات الانتخابية، قائمة منذ ما يقارب شهرين، لكن لم تصل إلى مراحل متقدمة، وهي مستمرة حتى الآن دون حسم القوى السياسية تحالفاتها”.وأضاف، ان “هناك وقتاً امام القوى السياسية لتشكيل تحالفات انتخابية كبيرة، ولهذا هي مستمرة في الحوار والتفاوض، وسيكون الإعلان عن هذه التحالفات، قبل موعد الاغلاق النهائي بأيام قليلة جداً”.وحددت مفوضية الانتخابات الأول من آيار المقبل موعداً نهائياً لتسجيل التحالفات الانتخابية ، فيما حددت السابع عشر من نيسان المقبل موعداً أخيراً لاستقبال قوائم المرشحين.وفي وقت سابق، قررت الحكومة العراقية، تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد تأجيلها عن موعدها السابق، والذي حدد في السادس من حزيران المقبل.

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