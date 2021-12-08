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- شبكة اخبار العراق
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تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
العراق في ذيل قائمة الدول الغنية عالمياً!
تيار الحكمة:لقاء الإطار التنسيقي مع الصدر في الحنانة قريباً
مصدر:مشعان وأحمد يسعان لتنافس الحلبوسي على الرئاسة البرلمانية القادمة
نائب كردي:مسرور اشترى قصراً في أمريكا من النفط العراقي المهرب بسعر 18 مليون دولار
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- عربية ودولية
بيان أمريكي أوروبي:على روسيا الحوار مع أوكرانيا وأحترام سيادتها
الإمارات تحول عطلتها الأسبوعية إلى”السبت والأحد”
روسيا:الطائرات الأمريكية المقاتلة فوق البحر الأسود تشكل تهديداً للطيران المدني
غداً..طحنون في طهران لتعزيز العلاقات بين إيران والإمارات
إسرائيل تهدد إيران بشأن ملفها النووي وأمريكا “ترخّي”
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- اراء ومقالات
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نائب سابق يطالب حكومة الكاظمي بالكشف عن مشروع “داري”
الإتحاد الإسلامي الكردستاني:إيرادات الإقليم تذهب إلى جيوب عائلتي البارزاني وطالباني
المانيا تمنح العراق (21.78) مليون دولار لتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي
وزير التخطيط يُبشر العراقيين بـ “السعي ” تجاه تنفيذ مشاريع إستراتيجية
نائب كردي سابق:الأوضاع في الإقليم سيئة جداً في ظل حكومة البارزاني الفاسدة
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- رياضية
- تحقيقات
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
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- منوعات
- صورة وتعليق
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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- اذاعة INN