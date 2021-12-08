تيار الحكمة:لقاء الإطار التنسيقي مع الصدر في الحنانة قريباً

تيار الحكمة:لقاء الإطار التنسيقي مع الصدر في الحنانة قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح تيار الحكمة, الأربعاء , بعدم وجود أي رفض من أي قوى سياسية في الاطار التنسيقي لحضور الاجتماع المزمع عقده في منزل مقتدى الصدر, موضحا، أن تأجيل الاجتماع متفق عليه.وقال القيادي بالتيار جاسم البخاتي في تصريح صحفي، إن “عدم عقد الاجتماع الذي دعا اليه  مقتدى الصدر بمقره في الحنانة ليس كما سوقه البعض بوجود رفض من قبل قوى سياسية او اكثر وانما جاء باتفاق الجميع”.وأضاف البخاتي ان “التأجيل جاء من اجل تحديد آلية لمناقشة الفقرات وتحضير الرؤى لفقرات الاجتماع إضافة الى إيجاد المزيد من التفاهمات والاتفاقات لتوحيد الرؤى بين قور الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.وأشار الى أن “الفقرات تتضمن وضع برنامج لمناقشة شكل الحكومة المقبلة وتحديد اساسيات البرنامج الحكومي المقبل والعلاقة مع المكونات الأخرى في اشتراكهم في العملية السياسية”.

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