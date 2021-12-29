تيار الحكمة:لن نتخلى عن الإطار التنسيقي واجتماع العامري/الصدر اليوم لدعم الحشد الشعبي

تيار الحكمة:لن نتخلى عن الإطار التنسيقي واجتماع العامري/الصدر اليوم لدعم الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم  , الأربعاء , ان اعلان تياره عدم رغبته بالاشتراك في الحكومة المقبلة لا يعني انه سوف يتخلى عن الاطار التنسيقي بل مازال عضوا مهما ففيه, فيما أشار ان محادثات وفد الاطار في الحنانة ستتركز على ملف الحفاظ الحشد الشعبي ودعمه .وقال التيار في بيان: ان ” تيار الحكمة عضو مؤسس وفاعل للاطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى السياسية الشيعية ولن يتخلى عنه في أي وقت”.وأضاف ان “اعلان تيار الحكمة بعدم رغبته بالاشتراك في الحكومة المقبلة لايعني انه سوف يتخلى عن الاطار التنسيقي”, مبينا ان “اعلان عدم المشاركة جاء لفسح المجال للاخرين بالاشتراك بالعملية السياسية وفي ذات الوقت سيكون التيار احد الركائز الأساسية في دعم الحكومة المقبلة”.وأكد البيان، بأن “محادثات وفد الاطار التنسيقي في الحنانة، اليوم، ستتركز حول ملف الحشد اشعبي من عبر التأكيد على الحفاظ عليه”.

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