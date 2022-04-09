تيار الحكمة:لن نسمح بغلق المنافذ مع إيران

تيار الحكمة:لن نسمح بغلق المنافذ مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تيار الحكمة الوطني جمال الشمري، السبت، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بشن حرب على جنوب العراق.وقال الشمري في حديث  صحفي،ان” السماح بفتح منافذ الشمال واغلاقها في الجنوب يمثل حرب من نوع اخر على اهلنا في محافظات الجنوب لانه تسبب في اذى كبير من ناحية ارتفاع الاسعار خاصة المحاصيل الزراعية والغذائية”.واضاف الشمري،ان “مايحدث هو حرب على جنوب العراق”، مبينا أن “حكومة الكاظمي تتحمل وزر ما يحدث لانها المسؤولة عن ادارة الملف الاقتصادي ويجب ان تكون عادلة ومنصفة في رؤيتها للواقع مؤكدا بانه الفساد في هذه الحكومة وصل الى مراحل كبيرة ومثيرة للقلق”.واشار الى ان “اهلنا في جنوب ووسط البلاد يتحملون وزر سياسات اقتصادية خاطئة تسببت في ضرر كبير خاصة مع حمى ارتفاع الاسعار مؤخرا خلال شهر رمضان الكريم”.وتعاني مدن الجنوب العراقي من ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية بسبب اغلاق المنافذ الحدودية في حين يسمح لدخول كل شي عبر منافذ كردستان.

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