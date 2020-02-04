تيار الحكمة:محمد علاوي بدأ مشاوراته باختيار طاقمه الوزاري

تيار الحكمة:محمد علاوي بدأ مشاوراته باختيار طاقمه الوزاري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن بدء رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، باختيار طاقمه الوزاري عن طريق التواصل مع النواب بعيدا عن رؤساء الكتل السياسية.وقال البديري في تصريح صحفي، إن “فريقا من المستشارين والمختصين أكمل إعداد البرنامج الحكومي الذي ركز على كيفية النهوض وتطوير الواقع الخدمي وإمكانية استيعاب اكبر عدد من العاطلين”.واضاف أن “رئيس الوزراء المكلف اختار طاقمه الوزاري قبل فترة معتمدا على معايير الكفاءة والنزاهة”، لافتا إلى أن “طموح رئيس الحكومة الانتقالية يقضي بتحديد شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية الذي يحتاج إلى اتفاق مع مفوضية الانتخابات”.ويبين النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية أن “علاوي بدأ يتواصل مع نواب بعيدا عن رؤساء الكتل حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، والموقف من حركة الشارع (التظاهرات) التي تتطلب إقناعها بتأليف كابينة وزارية قادرة على معالجة كل الأخطاء”، مشيرا إلى ان “اختيار الوزير من قبل رئيس الحكومة المكلف يعد من الأشياء المهمة والضرورية”.ويتابع ان “فكرة علاوي تدور حول ضرورة منحه الثقة الكاملة من قبل جميع الأطراف البرلمانية مقابل تحمله لكل إخفاق أو فشل في معالجة الأزمات”، مؤكدا أن اجتماعاته “تقتصر في الوقت الحالي مع نواب من كتل برلمانية مختلفة بعيدا عن رؤساء الكتل والأحزاب”.واردف البديري أن “شكل الحكومة الجديدة سيكون بعيدا عن مبدأ المحاصصة الحزبية، يحترم فيها تمثيل جميع المكونات دون فرض أي شخصية على رئيس الحكومة المكلف”.

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