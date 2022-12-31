تيار الحكمة:ملف هيئة المساءلة والعدالة أصبح بيد القضاء

تيار الحكمة:ملف هيئة المساءلة والعدالة أصبح بيد القضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، عن موقفه بشأن حل هيئة المساءلة والعدالة، مؤكداً أنه لم ينسف عملها بل تحويلها لملف قضائي بحت.وقال القيادي في التيار فادي الشمري، في حديث صحفي، إن “حل هيئة المساءلة والعدالة لا يعني نسف عملها بل تحويلها لملف قضائي بحت وجهاز تنفيذي صغير في الامانة العامة لإنهاء حالة الترهل الوظيفي وحالات الابتزاز السياسي”، مؤكداً أنه “تم نقل الملف ليكون بعهدة القضاء وهو من يكون حاكماً عليه”.وأشار الشمري الى أن “موضوع حل هيئة المساءلة والعدالة هو مبدأ دستوري في محدودية وقت الهيئات الانتقالية وضرورة حلها بمجرد انتهاء اعمالها”.وتابع القول إن “عمل الهيئة مضى فيه الفاعل السياسي الشيعي منذ 2014 وحلت بعض الهيئات ومنها دعاوي الملكية”.

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