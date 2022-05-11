تيار الحكمة:مهمة النواب المستقلين جزء مكمل من الإنسداد السياسي

تيار الحكمة:مهمة النواب المستقلين جزء مكمل من الإنسداد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد القيادي في تيار الحكمة، جمال حسن، اليوم الأربعاء، 3 اسباب تعقد اي مهمة للمستقلين في تشكيل الحكومة المقبلة.وقال حسن في حديث صحفي، إن “تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي هو مصلحة وطنية لكل القوى خاصة وأن العراق يمر بتحديات أمنية واقتصادية كبيرة تستدعي وجود حكومة قادرة على ادارة الملفات”.وأضاف أن “الاطار التنسيقي والتيار الصدري وضعها الكرة في ملعب المستقلين في مسار تشكيل الحكومة لكن قراءة المشهد العام تدل على وجود 3 اسباب رئيسية تعقد مهمتهم في تشكيل الحكومة المقبلة”.وأوضح أن “ابرزها عدم الانسجام بينهم ووجود خلافات بالاضافة الى اي حد ستقبل القوى السياسية تشكيل حكومة لايكون لها فيها وجود من قبل الكابينة الوزارية”.وأشار الى أن “الاوضاع الحالية وبحكم القراءات السياسية تفرض مشاركة في تشكيل الحكومة لانه بعد قرار المحكمة الاخيرة حيال العتبة اللازمة للمضي في اختيار رئيس الوزراء والجمهورية تستدعي مشاركة اكبر في حكومة توافقية تسهم في انهاء الانسداد السياسي لانه ليس من مصلحة احد بقاء الاوضاع في وضعها الحالي”.

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