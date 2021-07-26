تيار الحكمة:موعد الانتخابات ثابت ولن يتغير

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فوربس الأمريكية:العراق الرابع في تصنيف الأقوى للاقتصادات العربية لعام 2021
مفوضية الانتخابات:الدعايات الانتخابية وصلت إلى المليارات
تحالف الفتح:الكتل السياسية التي انسحبت من الانتخابات ليس لها تأثير على موعدها الثابت
وزارة الصحة تعلن عن إستيراد الأوكسجين من تركيا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا
نائب ميليشياوي:تصريح وزير الخارجية بشأن بقاء القوات الأمريكية ضد مشروع” المقاومة”!!
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فوربس الأمريكية:العراق الرابع في تصنيف الأقوى للاقتصادات العربية لعام 2021
وزارة النفط:6 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
وزارة النقل:قرب توأمة الموانئ العراقية مع نظيرتيها المصرية والأردنية
وزير الموارد المائية:حل مشكلة المياه مع إيران بقرار دولي
الموانىء العراقية تدرس إنشاء سد على شط العرب
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
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