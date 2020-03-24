تيار الحكمة:نعمل على ايجاد بديل عن الزرفي

تيار الحكمة:نعمل على ايجاد بديل عن الزرفي
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي , الثلاثاء , ان الفريق الاوسع في القوى السياسية الشيعية يذهب باتجاه بديل لرئيس الوزراء المكلف عدنان، مشيرا إلى أن اللجنة السباعية فتحت افقا واسعا مع سائرون لايجاد البديل.وقال البخاتي في تصريح  صحفي، إن “الخلافات بشان الزرفي داخل البيت الشيعي مازالت قائمة ويوجد حاليا فريقين, الا ان الفريق الاوسع داخل القوى السياسية الشيعية يرى ضرورة ايجاد بديل للزرفي”.واضاف ان “الرؤية الحالية تذهب باتجاه تسمية شخصية من رؤساء الجامعات العراقية للمرحلة الانتقالية المقبلة”.ونفى البخاتي “انتهاء عمل اللجنة السباعية”، مؤكدا أنها “الان بصدد فتح افق واسع مع سائرون لاجل ايجاد البديل بعد انتهاء المدة الدستورية للزرفي في حال عدم تمكنه من تمريرالحكومة”. 

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