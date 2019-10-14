تيار الحكمة:وزير الصحة الجديد لايعرف عن أوضاع العراق ما بعد 2003 ولم يخدم في مؤسسات الدولة

تيار الحكمة:وزير الصحة الجديد لايعرف عن أوضاع العراق ما بعد 2003 ولم يخدم في مؤسسات الدولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، كواليس تنصيب وزير الصحة الجديد، جعفر صادق علاوي، بدلا عن الوزير المستقيل علاء العلوان.وقال البخاتي في حديث  صحفي، إن “علاوي تم تنصيبه وهو خارج العراق، وحتى اللحظة لم يأتِ لتأدية اليمين الدستورية”، مبيناً أن “وزير الصحة الجديد علم من أعلام العراق، لكن سكنه خارج العراق قد يضعه في مطب عدم الدراية بالأوضاع والظروف الصحية التي تمر بها البلاد”.وأضاف، أنه “لم يخدم طيلة السنوات الماضية بأي منصب حكومي يذكر، فضلا عن عمره الذي يناهز الـ 72 عاماً، مما قد يتسبب ذلك بصعوبة المهمة التي على عاتقه”.وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته المنعقدة الخميس (10 تشرين الأول 2019)، على قبول استقالة وزير الصحة، علاء العلوان.

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