تيار الحكمة:وقوف داعش خلف قصف أربيل وارد جداً

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- شبكة اخبار العراق
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القانونية النيابية:الحكومة وراء تأخر تشريع قانون النفط والغاز
الاقتصاد النيابية تكشف عن تقديم الحكومة موازنة جديدة
المالية النيابية:إتفاق شبه نهائي على تمرير حصة الإقليم في موازنة 2021
صالح:يجب ترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و أحترام سيادتها
حزب طالباني:ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لاتؤثر على الإتفاق بين بغداد وأربيل حول الموازنة
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السودان:ملء سد النهضة في المرحلة الثانية يهدد أمننا القومي
البيان الختامي لمؤتمر (استانا 15) يرفض فرض حقائق جديدة في الملف السوري
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بردع الإرهاب الحوثي
غداً.. إنطلاق أعمال مؤتمر (أستانا 15) الخاص بالشأن السوري في مدينة سوتشي الروسية
بايدن:العنف والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
القانونية النيابية:الحكومة وراء تأخر تشريع قانون النفط والغاز
الاقتصاد النيابية تكشف عن تقديم الحكومة موازنة جديدة
المالية النيابية:إتفاق شبه نهائي على تمرير حصة الإقليم في موازنة 2021
حزب طالباني:ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لاتؤثر على الإتفاق بين بغداد وأربيل حول الموازنة
التخطيط النيابية:قرارات الكاظمي تخالف ورقته البيضاء “الإصلاحية”
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- رياضية
- تحقيقات
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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- منوعات
- صورة وتعليق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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- اذاعة INN