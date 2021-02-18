تيار الحكمة:وقوف داعش خلف قصف أربيل وارد جداً

تيار الحكمة:وقوف داعش خلف قصف أربيل وارد جداً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تيار الحكمة، عباس صروط، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، وقوف ثلاثة دوافع وراء عملية القصف الصاروخي، الذي تعرضت له محافظة أربيل مؤخراً.وقال صروط في حديث صحفي، إن “وقوف تنظيم داعش الارهابي خلف قصف اربيل الاخير وارد جداً، خصوصاً ان اقليم كردستان ليس ببعيد عن التنظيم”.وبيّن، أن “هناك مناطق بين أربيل والمناطق الاتحادية، غير مسيطر عليها من قبل القوات العراقية أو قوات البيشمركة، وفيها ثغرات تعطي مجالاً كبيراً لتحرك عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.وأضاف قائلاً: “لا يمكن استبعاد أي طرف من الوقوف خلف عملية قصف أربيل، خصوصاً ان هناك جهات تعمل على تأجيل الانتخابات المبكرة، وهناك جهات تريد إشعال الفوضى وزعزعة الاستقرار الامني والسياسي في العراق”.وأشار إلى أن “التحقيقات لغاية الآن مستمرة، ولم يتم الكشف عن أي شيء إلى حين الانتهاء منها بسرية كاملة”.وتعرضت محافظة أربيل بإقليم كردستان يوم الاثنين الماضي إلى عملية قصف بصواريخ، تبنتها جهة غير معروفة أطلقت على نفسها “أولياء الدم”، وأصابت 3 أشخاص في مدينة أربيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان.

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