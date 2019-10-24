تيار الحكمة: الحلبوسي خائن

تيار الحكمة: الحلبوسي خائن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حملت كتلة تيار الحكمة النيابية, الخميس, رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية عدم توجيه دعوة رسمية لعقد جلسة اعتيادية او طارئة للمجلس  بعد انتهاء الزيارة الاربعينية لمناقشة مطالب المتظاهرين.وقال عضو الكتلة النائب جاسم البخاتي في تصريح صحفي , ان ” العديد من النواب طالبوا رئاسة المجلس بتحديد موعد لعقد جلسة اعتيادية او طارئة مباشرة بعد انتهاء الزيارة الاربعينية الا ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تجاهل جميع تلك المطالب” , محملا اياه المسؤولية كاملة .واضاف البخاتي، ان “التحام المجلس في هذه الظروف ضروري جدا وان يكون البرلمان واعضائه في حضور دائم خاصة وان الحكومة اصدرت عددا من وجبات الاصلاح وان الكثير منها تتطلب تصويت المجلس او اصدار قرارات او المصادقة لقسم منها ” .

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