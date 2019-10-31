تيار الحكمة: الحلبوسي رفض إدراج إقالة عبد المهدي على جدول أعمال المجلس

تيار الحكمة: الحلبوسي رفض إدراج إقالة عبد المهدي على جدول أعمال المجلس
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الخميس، (31 تشرين الأول 2019) عن ما سيجري داخل مجلس النواب، خلال جلسته المفتوحة المتوقعة اليوم.وقال البخاتي في حديث  صحفي، إن “البرلمان جعل جلسته مفتوحة، وسيتم خلال اليوم القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد، ومناقشة عامة بشأن التأكيد على الاجراءات السابقة التي اتخذها مجلس النواب وتنفيذها”.وأكد النائب عن تيار الحكمة، أن “جلسة البرلمان، لن تتضمن قضية مناقشة اقالة او استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لان محمد الحلبوسي رفض ادراج فقرة إقالة عبد المهدي من جدول الأعمال”.وكانت جريدة الصباح العراقية الرسمية، قد قالت الخميس (31 تشرين الأول 2019)، إن جلسة البرلمان اليوم قد تخصص لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، مشيرة إلى أن مفاوضات تجري بين تحالفي سائرون والفتح بهذا الشأن.ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن “جلسة البرلمان اليوم الخميس قد تخصص لقبول استقالة الحكومة”، مبيناً أن “المفاوضات بين كتلتي “الفتح”، وسائرون”، تجري بهذا الشأن”.من جهته قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، إنه من المحتمل أن تشهد الجلسة عرض استقالة الحكومة لان هناك مفاوضات بين كتلة الفتح وسائرون.وذكر برواري للصحيفة، أن “الضغط الجماهيري على الحكومة يحتم تقديم استقالتها وهذا مرهون بالمفاوضات الجارية في الاروقة السياسية”.وأضاف أن “قيادات كتلتي الفتح وسائرون تتفاوض لحسم مصير الحكومة”.

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