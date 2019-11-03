تيار الحكمة: الحلبوسي متعمد في تعطيل جلسات البرلمان

تيار الحكمة: الحلبوسي متعمد في تعطيل جلسات البرلمان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، الأحد، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسات دائمة يناقش فيها تطبيق مطالب المتظاهرين والضغط على الحكومة في تطبيقها، معتبرا أن تعطيل جلسات البرلمان لايصب بتحقيق الإصلاح الذي وعد به رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الجابري في تصريح  صحفي، إن تحالفه “طالب رئاسة مجلس النواب انعقاد جلسات دائمة يتم فيها تعديل وتشريع ومناقشة القوانين المهمة ان لاتتعدى ١٠ ايام”، مؤكدا ان “تعطيل الجلسات لإيصب في مصلحة الجميع”.وأضاف أن كتلته “طالبت ايضا بعرض ملفات كبار الفاسدين واحالتها إلى الجهات القضائية للتحقيق بها، فضلا عن تحديد صلاحيات الحكومة والمحافظين”.وأشار الجابري إلى أن “تعطيل الجلسات لا يصب في تحقيق الإصلاح المنشود الذي وعد به مجلس النواب قبل أيام”. 

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