تيار الحكمة” المعارض” يجدد تأكيده على دعم بقاء عبد المهدي

تيار الحكمة” المعارض” يجدد تأكيده على دعم بقاء عبد المهدي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تيار الحكمة حسن المسعودي، الخميس، عن عزم تياره اطلاق مبادرة جديدة خلال الايام المقبلة بشأن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن المبادرة من شأنها “ارضاء” كافة الاطراف.وقال المسعودي في تصريح  صحفي،  إن “الأيام القادمة ستشهد طرح مبادرة من قبل تيار الحكمة بشأن الأوضاع الراهنة والخروج بمقررات ترضي جميع الأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في مقدمتها بقاء عبد المهدي مع اطلاق حزم اصلاحية”.وأضاف، أن “المبادرة بحاجة إلى توحيد جميع الصفوف والجلوس إلى طاولة حوار”، مبينا أن “تيار الحكمة سبق وأن طرح مبادرات عدة بشأن الأوضاع السياسية”.وكان القيادي بتحالف الفتح النائب عامر الفايز أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، وجود قناعة تامة لكافة الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال اعضاء مفوضية الانتخابات. 

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