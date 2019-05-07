تيار الحكمة: تعيين رؤساء اللجان النيابية جاء بعدم التزام التحالفات السياسية بتعهداتها

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، الثلاثاء، ان التحالفات السياسية لم تلتزم بـ”الاتفاقات” التي وقعوها بخصوص تشكيل اللجان البرلمانية وتسمية رؤساءها.وقال النائب عن التيار علي العبودي، في حديث صحفي، إن “تشكيل اللجان واختيار الرؤساء في الدورة البرلمانية الحالية، لم تأخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات التي وقعت بين التحالفات”.واضاف العبودي، أن “تيار الحكمة لديه الكثير من الشخصيات المهنية القادرة على التصدي لاي موقع مهم”، مبينا ان “التوافقات عادة ما تكون معيار في اقصاء المهنية”. وأشار الى ان “التيار سيكون موجودا في بعض المواقع النيابية، من اجل شغلها خلال الفترة المقبلة”.يذكر ان مجلس النواب، قد صوت على اختيار رؤساء بعض اللجان النيابية، بجلساته الاخيرة الماضية، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، فيما تزال بعض اللجان الاخرى بدون تسمية رؤساءها نتيجة تصاعد الصراعات السياسية بين الكتل على اختيار رؤساء اللجان البرلمانية المتبقية.