تيار الحكمة: حسم المرشح لرئاسة الحكومة ما زال مفتوحاً

تيار الحكمة: حسم المرشح لرئاسة الحكومة ما زال مفتوحاً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، الأربعاء،أن اجتماعات الإطار التنسيقي تُدار وفقاً للمستجدات السياسية والأمنية، مشيراً إلى أن ملف رئاسة الوزراء ما زال مفتوحاً ولم يُحسم بشكل نهائي حتى اللحظة.وقال العبودي في تصريح صحفي، إن “نوري المالكي يُعد أحد أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء، لكنه ليس المرشح الوحيد”، مبيناً أن “المالكي لم يحصل حتى الآن على إجماع كامل داخل الإطار التنسيقي”.وأضاف أن “لا وجود لأي انشقاق داخل الإطار، وما يُتداول بهذا الشأن لا يستند إلى وقائع حقيقية”، لافتاً إلى أن “الاختلافات في وجهات النظر تُدار ضمن الأطر السياسية الطبيعية، وبما يخدم استقرار العملية السياسية”.وأشار العبودي إلى أن “رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون شخصية غير جدلية وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتوافق واسع، نظراً لحساسية المرحلة داخلياً وإقليمياً”، مؤكداً أن “الشارع العراقي يتطلب حكومة قوية ومتوازنة تركز على الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية”.وبين أن “المجلس السياسي استجاب لطلب الإطار التنسيقي، وألغى ترشيح محمد الحلبوسي، في خطوة تهدف إلى تقليل حدة التوتر السياسي وتهيئة أجواء التوافق”، موضحاً أن “هذه الخطوة تعكس حرص القوى السياسية على تجنب الصدامات”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *