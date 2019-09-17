تيار الحكمة يتسائل هل يتمكن صالح والحلبوسي باقناع حكومة كردستان بالكف عن المراوغة؟

تيار الحكمة يتسائل هل يتمكن صالح والحلبوسي باقناع حكومة كردستان بالكف عن المراوغة؟
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي, الثلاثاء، زيارة رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي إلى اربيل في آن واحد بانها مهمة وبعيدة عن المجاملات وفيها وضوح ومصارحة.وقال البخاتي في تصريح  صحفي، إن “الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي مهمة وان المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أنها ستكون زيارة مصارحة وبعيدة عن المجاملات”.واضاف ان “الكرد مازالوا يتبعون سياسة المرواغة واعطاء وعود مفتوحة وغير محددة بزمن للتهرب من دفع ما عليهم من مستحقات للحكومة خاصة في الاستحقاق النفطي والمنافذ الحدودية”, مبينا ان “هذه المرة سوف لن نرضخ او نتساهل معهم اذا لم يسلموا كامل مستحقات الخزينة المركزية للسنوات السابقة ” .ولفت البخاتي إلى أن “20 نائب من الحكمة ومعهم اضعاف عددهم مصممون على عدم التصويت على موازنة 2020 بشان استحقاق الاقليم دون الايفاء بدفع المسحقات المطلوبة منهم وبعكسه سوف نغادر قاعة البرلمان ونمتنع عن التصويت”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *