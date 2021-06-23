تيار الحكمة يحمل الحلبوسي مسؤولية الإخفاق البرلماني

تيار الحكمة يحمل الحلبوسي مسؤولية الإخفاق البرلماني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حملت كتلة الحكمة النيابية، الاربعاء،محمد الحلبوسي مسؤولية اخفاق انعقاد جلسات المجلس.وقال النائب عن الكتلة علي البديري في حديث صحفي، إن “البرلمان أخفق مجددا بعدم انعقاد جلساته بسبب غياب وانقطاع الكثير من النواب وانشغالهم بالترويج والدعاية الانتخابية”.واضاف، أن “هذا أثر بشكل كبير على العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني الانعقاد الجلسات الاعتيادية للمجلس”.واوضح أن “محمد الحلبوسي يتحمل مسؤولية اخفاقها بعدم انعقاد الجلسات كونها لا تطبق القانون والنظام الداخلي بحق النواب المتغيبين والمقاطعين للجلسات”، لافتا إلى إن “رؤساء الكتل السياسية هم أيضا يتحملون المسؤولية بسبب عدم توجيهم للنواب بالحضور للجلسات”.وأخفق مجلس النواب، امس الثلاثاء، بعقد جلسته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وقال مصدر برلماني ، إن “رئاسة المجلس قررت تأجيل انعقاد الجلسة إلى يوم الأحد المقبل”.واوضح أن “عدد الحضور في جلسة اليوم لم يتجاوز 120 نائباً”.

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