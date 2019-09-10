تيار الحكمة يدعو الحكومة إلى الأسراع في حسم قضية الحدود مع الكويت

تيار الحكمة يدعو الحكومة إلى الأسراع في حسم قضية الحدود مع الكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، الثلاثاء، ان العراق سيلجأ الى المجتمع الدولي “مجلس الامن والامم المتحدة” في حال فشل المفاوضات مع الجانب الكويتي بشأن الحدود، مشددا على ضرورة الاسراع بحسم هذه القضية.وقال الطفيلي في تصريح صحفي، ان “كل المباحثات التي جرت مابين العراق والكويت لم تعير لها الحكومات اللاحقة اي اهمية ولم تلتزم بها، حيث يتوجب على الحكومة ووزارة الخارجية اتخاذ قرارات شجاعة وثابته ازاء الحدود مع الكويت”.واضاف ان “ العراق في حال لم يتمكن من حل قضيته مع الكويت بالطرق الدبلوماسية والمباحثات، فهناك جهات دولية واممية بالامكان اللجوء اليها لحسم القضية بين الطرفين”.وشدد الطفيلي على ضرورة “الاسراع في حسم ملف المياه الاقليمية مع الكويت سواء داخليا او من خلال المجتمع الدولي”، مؤكداً ان “البرلمان عازم على اتخاذ موقف بشأن قضية العراق والكويت ودعم الحكومة على اتخاذ قرار صائب بهذا الشأن”.واوضح الطفيلي، أن “ العراق لديه علاقات طيبة مع الجانب الكويتي، لكن القضية الاخيرة يجب ان تدرس جيدا وتجمع لها اكبر قدر ممكن من المعلومات، من اجل اتخاذ قرار صائب لايضر بالعراق ويبقي العلاقات جيدة مع الجارة الكويت”.

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