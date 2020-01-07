تيار الحكمة يرفض استمرار حكومة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، الثلاثاء، عن رفض تياره الابقاء على حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومنحها صلاحيات اوسع، واصفا اياها بـ”الهزيلة” التي لا تمتلك سوى الاستنكار والادانة.وقال الجابري في حديث صحفي، ان “القوى الشيعية في اجتماعاتها التي عقدت خلال هذه الايام لم تتناول ملف اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد، نظرا للحدث الاخير الذي اصبح حديث العالم اجمع، وهو استهداف سليماني”.